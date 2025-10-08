Уходящему главврачу Уральского института кардиологии предложили новые должности

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова прокомментировала уход Яна Габинского с поста главного врача Уральского института кардиологии. Ему предложены новые должности.

Напомним, Габинский является главным кардиологом УрФО с 2002 года, имеет звание "Заслуженный врач России". В 2020 году контракт с главой Уральского института кардиологии был продлен. Накануне стало известно, что он покидает пост и его последним рабочим днем будет 9 октября 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Татьяна Савинова поблагодарила Яна Габинского за развитие кардиологии в регионе.

"К сожалению, у Яна Габинского завтра заканчивается срочный трудовой договор, и его возраст не позволяет заключить новый договор даже по решению коллектива. Но ограничение не распространяется на другие должности, а он полон сил и энергии. Уверена, Ян Львович должен заниматься делом своей жизни. Поэтому мы предложили ему несколько вариантов трудоустройства. Надеемся, что он примет положительное решение", - заявила Савинова, отметив, что "всегда очень трудно и больно, когда истекает предельный срок нахождения в должности", но она "должна выполнять федеральные законы".

Известно, что Габинскому предложили следующие варианты трудоустройства: должность руководителя клиники или пост председателя попечительского совета. Предполагается, что это позволит ему заниматься организацией предстоящего юбилея Уральского института кардиологии, быть наставником для медиков и продолжать совершенствовать систему оказания медпомощи.

О реакции самого Яна Габинского пока неизвестно.