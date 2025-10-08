В этом году в Тюменской области отремонтируют около 440 километров автодорог

В этом году в Тюменской области отремонтируют около 440 километров автодорог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Темпы и перспективы развития дорожной сети региона обсудили на совещании, которое провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Как отметил губернатор Александр Моор, в Тюменской области с 2019 года в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано около 1 400 километров автодорог и восемь мостов. По словам главы региона, в 2025 году национальный проект "Безопасные качественные дороги" был трансформирован в новый - "Инфраструктура для жизни". В рамках этого проекта в 2025 году будет отремонтировано более 350 километров дорог.

На сегодняшний день уже 130 объектов из 178 запланированных сданы в эксплуатацию.

"Все работы идут по плану и будут завершены в срок", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Отметим, что нацпроект "Инфраструктура для жизни" реализуется в России с января 2025 года. Его главная задача — улучшение жизни россиян и развитие инфраструктуры. Цель проекта — комплексное развитие населённых пунктов: строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счёт обновления его подвижного состава.