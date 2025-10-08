Подрывника машины бойца СВО задержали в Московской области

Задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб взорвал автомобиль военнослужащего в Наро-Фоминске. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, 24-летний мужчина через Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого собирал информацию об одном из оборонных предприятий Алтайского края. Также он совершил поджог автомобиля с символикой СВО.

Затем по указанию куратора он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно поместил в тайник на территории Москвы, другое использовал для подрыва в Наро-Фоминске Московской области автомобиля военнослужащего, который находится в зоне СВО.

В сентябре ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. В качестве подозреваемых задержаны две девушки и юноша. По данным спецслужбы, они собирались устроить подрыв автомобиля "руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса", для чего планировалось изготовить самодельную бомбу.