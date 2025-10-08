Число пострадавших от ракетного удара в Масловой Пристани выросло до девяти

В результате ракетного удара по ФОКу в поселке Маслова Пристань погибли двое мужчин и молодая женщина (учительница физкультуры). Девять мирных жителей получили ранения: четыре женщины с осколочными ранениями, у пятерых диагностированы баротравмы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На место ЧП он приехал с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, который сейчас находится в регионе с визитом.

"Здание социального объекта частично разрушено. В двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены 5 автомобилей. Жители говорят, что помог сигнал ракетной опасности - они успели уйти от окон и укрыться в безопасном месте. Всех жителей дома на время переместим в ПВР", - сообщил глава региона.