08 Октября 2025
Арест олигарха с австрийским гражданством

Спорт За рубежом
Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Португалец Криштиану Роналду стал самым богатым футболистом мира — первым долларовым миллиардером в истории футбола. Bloomberg оценил его состояние в $1,4 млрд. Роналду по размеру доходов опередил ближайшего соперника – Лионеля Месси.

На протяжении многих лет доход Роналду складывался из солидных гонораров, спонсорских контрактов и личных коммерческих проектов. Хотя его зарплата в Европе была сопоставима с зарплатой Месси на протяжении большей части их параллельных карьер, баланс изменился в 2023 году, когда Роналду подписал контракт с саудовским клубом "Аль-Наср".

Сообщается, что этот переход принес Роналду необлагаемый налогом доход в размере $200 млн в год в виде зарплаты и бонусов, а также $30 млн в виде подписного бонуса. По оценкам агентства, заработная плата Роналду в период с 2002 по 2023 год составила более $550 млн.

Рекламные контракты стали ещё одной важной составляющей его состояния. Десятилетний контракт с Nike приносит ему около $18 млн в год, а партнерства с такими брендами, как Armani и Castrol, добавили к его общему богатству около $175 млн.

Для сравнения, Месси за свою карьеру заработал около $600 млн до вычета налогов. С момента перехода в "Интер Майами" в MLS в 2023 году аргентинская звезда получает гарантированную зарплату в размере $20 млн в год.

За пределами футбольного поля Роналду построил империю под своим брендом CR7, охватывающую отели, спортзалы и модную индустрию. Он также владеет несколькими объектами элитной недвижимости, включая поместье в Кинта-да-Маринья — элитном гольф-курорте недалеко от Лиссабона — стоимостью, по имеющимся данным, $20 млн евро.

Теги: криштиану роналду, футбол, миллиардеры


