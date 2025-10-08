Совместные проекты по повышению качества жизни астраханцев стали темой рабочей встречи губернатора и руководства Сбера

Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и управляющего Астраханским отделением ПАО Сбербанк Владимира Мынова. В ходе встречи были подведены итоги реализации совместных программ и намечены новые векторы сотрудничества. Ключевой темой диалога стало повышение качества жизни в регионе.

Особое внимание уделили сфере жилищного строительства. Губернатор отметил, что значительное количество строящихся в регионе объектов финансируются при участии Сбера. Обсудили механизмы обеспечения защиты дольщиков, включая мониторинг строительных площадок и систему оценки застройщиков.

Отдельно обсудили взаимодействие Сбера с фондом «Защитники Отечества» по поддержке участников СВО и их семей. Благодаря отлаженным процессам оперативно решаются вопросы с выплатами и предоставлением льготных финансовых продуктов, обеспечивая тем самым надежную социальную защиту.