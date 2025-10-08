Более сотни молодых людей из российских регионов стали участниками военно-полевых сборов «Георгий Победоносец» в Астраханской области

В селе Солёное Займище Черноярского округа Астраханской области завершились военно-спортивные соревнования казачьей молодёжи, которые объединили молодых людей из Астраханской, Владимирской и Волгоградской областей, а также из Ростова-на-Дону и Ханты-Мансийка. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В рамках сборов прошли образовательные площадки по тактической и огневой подготовке, стрелковому многоборью и основам владения БПЛА, а также встречи с представителями духовенства. Наставниками выступили инструктора клуба «Покров» и священнослужители.

Участников сборов «Георгий Победоносец» посетил финалист кадровой программы «Победоносец» Антон Мельник со своим наставником главой администрации МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области», атаманом Астраханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Дмитрием Заплавновым.

Ветеран СВО Антон Мельник мобилизован в октябре 2022 года. Был штурмовиком. Дважды получал серьезные ранения, проходил лечение в госпитале, комиссован в апреле 2025 года. Будучи на передовой, подал заявку на участие в программе «Победоносец», которая реализуется по инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Антон Мельник успешно прошел все испытания и сейчас проходит стажировку в администрации Черноярского муниципального округа у своего наставника Дмитрия Заплавнова, с которым он постоянно на связи.

"Сборы «Георгий Победоносец» – важная часть военно-патриотического воспитания нашей молодежи. Главное, чтобы ребята приходили сюда не для галочки, а осознанно. Это своего рода подготовка к службе в армии. Парни должны быть готовы к защите Родины», – сказал Антон Мельник.

«Боец СВО, который видел как дроны стреляют, как ведёт себя противник, сегодня подсказывал ребятам, как действовать в той или иной ситуации, делился своим опытом. Военно-полевые сборы – это спорт, где ты доказываешь самому себе: «Я смог!», – отметил Дмитрий Заплавнов.

26 участников сдали все нормативы и получили право на ношение «Чёрного берета». Они выполнили трехкилометровый марш-бросок по пересечённой местности в полной боевой экипировке, с отработкой тактических команд, армейской полосой препятствий, оказанием первой помощи в полевых условиях и спаррингом по рукопашному бою.

Военно-полевые сборы казачьей молодежи «Георгий Победоносец» прошли в регионе в 13-й раз. С 2013 года участие в сборах приняли около 2000 ребят. В этом году они приурочены к юбилею военно-патриотического клуба «Покров», которому исполняется 15 лет. Организаторами выступили агентство по делам молодежи Астраханской области, ГБУ АО «Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе», военно-патриотический клуб «Покров», партия «Единая Россия», страйкбольный клуб «Витязь», типография «Впринтах», молодежное движение медиаволонтеров «ЖАРА».