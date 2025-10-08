Свердловские власти объяснили массовую эвакуацию работников на предприятиях региона

Власти Свердловской области прокомментировали ситуацию с массовой эвакуацией работников на предприятиях региона.

Сегодня стало известно, что сотрудников нескольких крупных свердловских предприятий, в том числе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и завода имени Калинина, внезапно эвакуировали и отправили домой. А клиенты уральского сотового оператора "Мотив" 8 октября столкнулись с отключением мобильного интернета.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области со ссылкой на правительство региона, ряд предприятий ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников.

"На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме", - отметили в департаменте.

Там также официально подтвердили, что в регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета.

