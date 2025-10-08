Житель Великого Новгорода осуждён за госизмену

В Великом Новгороде осуждён россиянин по фамилии Пурышев. В суде доказано, что он передавал сотруднику украинской военной разведки сведения о расположенных в Новгородской области войсковых частях.

Кроме того, Пурышев сообщил данные о предприятии, на котором работал, включая назначение и объемы выпускаемой продукции. Общался он с куратором через Telegram.

Приговор – 15 лет лишения свободы, из которых 5 лет – в тюрьме, ещё 10 – в колонии строгого режима, приводит ТАСС данные пресс-службы УФСБ по Новгородской области.