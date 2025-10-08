В Белгородской области под ракетный обстрел попал ФОК: трое погибших, есть пострадавшие

В поселке Маслова Пристань в Белгородской области при обстреле погибли три человека, еще один ранен.

В результате ракетного обстрела в Щебекинском округе был поврежден физкультурно-оздоровительный центр.

"Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, трое погибло, один - раненый. Здание социального объекта частично разрушено. На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны - идет работа по разбору завалов. Под завалами могут быть люди", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.