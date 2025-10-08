Евгений Солнцев: Ещё один мост в Оренбургской области открыт после ремонта

"Ещё один мост в Оренбургской области открыт после ремонта, проведённого в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Евгений Солнцев.

На мостовом сооружении через реку Елшанку на 239-м километре дороги Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск специалисты полностью обновили мостовое полотно и уложили новое современное асфальтобетонное покрытие.

Это уже восьмой отремонтированный мост из 15, который в рамках национального проекта приводят в нормативное состояние в регионе, работы по всем объектам планируется завершить до конца года.

На мосту через Елшанку также провели ремонт и окрашивание пролётного строения и опоры.

"Это один из самых загруженных участков региональной дороги в западной части области. Кроме того, это и транзитный путь в Казахстан, поэтому для нас важно было как можно быстрее запустить движение", - подчеркнул Евгений Солнцев.

На данный момент дорожные строители уже начали ремонт моста через реку Сурмет на 82-м километре дороги Бугуруслан – Абдулино в Абдулинском муниципальном округе. График работ напряженный, так как завершить весь объем необходимо выполнить до конца года.

Глава Оренбуржья сообщает также, что временный объезд создан рядом с ремонтируемым мостом и призывает жителей региона к аккуратному движению по дорожным артериям.