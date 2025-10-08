08 Октября 2025
Общество В России
Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;SharlotVEVO&quot; / youtube.com/@SharlotVEVO

Певец Шарлот не смог обжаловать перевод в колонию общего режима

Самарский областной суд отклонил апелляцию певца Эдуарда Шарлота на решение о его переводе из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом передает РИА Новости.

В августе суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о переводе певца из колонии-поселения в колонию общего режима. По данным ведомства, за период отбывания наказания Шарлот нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к "отрицательно направленному поведению". За это его неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности.

Шарлота приговорили к пяти годам шести месяцам колонии-поселения. Его признали виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы"; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.

Ранее Шарлот попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. В РПЦ призвали учесть раскаяние певца при рассмотрении дела в суде после его извинений.

Теги: шарлот, колония общего режима


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

