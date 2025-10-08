Министр труда попытался объяснить, почему нельзя переносить новогодние выходные на майские

Министр труда России Антон Котяков объяснил, почему нельзя переносить праздничные выходные дни с новогодних каникул, например, на майские праздники. Многие россияне считают, что выходные дни им были бы полезнее в теплое время года.

Если кратко, то министр объясняет отказ от переноса необходимостью менять Трудовой кодекс и традициями. Но не объясняет, почему считает и то, и другое неприкасаемыми и неизменяемыми сферами.

"Реализация этих предложений (перенос выходных дней на май – прим. ред.) потребовала бы изменения Трудового кодекса. А там у нас четко определены выходные - с 1 по 8 января, соответственно, чтобы сделать такой перенос, мы должны будем между Новым годом и Рождеством создавать трудовые дни, что нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи. Я считаю, что в 2026 году очень удачно все складывается, и у россиян будет возможность провести много времени со своими близкими людьми", - цитирует Котякова ТАСС.

В итоге в январе россияне будут отдыхать почти две недели, а в майские праздники – дважды по три дня.