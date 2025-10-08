В РПЦ выступили против новой 500-рублевой купюры

Главное и неприемлемое в новой 500-рублевой купюре - это то, что с нее уберут Соловецкий монастырь. Так считает руководитель Молодежного отдела Ставропольской епархии РПЦ Альвиан Тхелидзе.

Напомним, недавно началось голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры. На ней разместят символы Северо-Кавказского федерального округа и его столицы – Пятигорска. Священник же отмечает, что это лишь "варианты выбора, каким именно образом убрать монастырь с купюры". Притом что подавляющее большинство россиян считают себя православными христианами. Во всех христианских странах на деньгах есть христианские святыни.

"Не нравится мне эта тенденция с деньгами. Голосовать, выбирая из двух худших вариантов, не буду", - написал он.

На днях "Русская община" тоже высказалась против того, чтобы убрать изображение Соловецкого монастыря на новой купюре.

При голосовании за новую купюру в сети развернулась нешуточная борьба. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал голосовать за "Грозный-сити". После этого ряд популярных блогеров призвали голосовать за другие варианты. Юрий Подоляка считает, что общественное обсуждение дизайна новой купюры переросла в открытое противостояние с привлечением админресурса, который фактически запустили Кадыров и другие известные чеченские политики и спортсмены, объявив "правильный вариант". Он призвал голосовать за гору Эльбрус, как символ всего Кавказа.