Бывшая "дочка" Danone в России сменила название

Компания Health & Nutrition (H&N), которая до сентября 2023 г. называлась "Данон Россия", сменит корпоративное название.

Во всех публичных коммуникациях производитель молочной продукции и детского питания будет называться "Логика молока", рассказал источник РБК в компании.

В июле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций "Данон Россия" под управление Росимущества. Под госуправление попал, например, тюменский филиал компании "Данон Россия" — "Молочный комбинат "Ялуторовский". Завод выпускает продукцию под брендом "Простоквашино". 13 марта 2024 г. опубликован другой указ Путина, отменивший передачу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении Владимира Путина отменить передачу акций "Данон Россия" под управление Росимущества.

"Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем. То есть какой-то здесь тенденции быть не может", - сказал Песков.