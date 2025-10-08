В Госдуме предложили запретить россиянам есть майонез

"Ядом для русской нации" назвал депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") соус майонез. Народный избранник предлагает запретить россиянам употреблять этот продукт, называет его "проклятием русской кухни" и серьезной угрозой здоровью. Милонов полагает, что скоро в России появится целое поколение граждан с ожирением в крайней степени.

"Майонез надо изгнать из кулинарных пристрастий нашего народа, приравняв его к табаку или алкоголю", - цитирует Милонова RT.

Ранее Милонов предлагал на законодательном уровне запретить класть майонез в шаурму.