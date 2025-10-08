Жительница Подмосковья выиграла в лотерею дважды за год

Жительница Подмосковья Гульнара дважды за год выиграла в лотерею. В начале 2025 года она выиграла 100 тыс. руб., а сейчас – 27,5 млн руб., передает РИА Новости.

Про последний выигрыш женщина рассказала: "Я купила билет на три тиража перед сном с мыслью: пусть сами разберутся, а я на утро все узнаю. Когда в час ночи я решила проверить результаты, увидела знакомый желтый баннер, сигнализирующий о выигрыше. Это было так неожиданно, что возникли сомнения в реальности происходящего, и я решила дождаться окончания всех трех тиражей. Тем не менее, мужа сразу разбудила".

Гульнара работает продавцом-консультантом. На выигрыш собирается купить жилье для дочери и новый автомобиль для себя.