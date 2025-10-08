В Европе украли 170 редких изданий произведений русской классики

В Европе в 2022-23 гг. украли 170 редких и ценных изданий произведений русской классики.

Один из таких случаев произошёл 16 октября 2023 г. Молодые мужчина и женщина сели в последнем ряду читального зала на втором этаже университетской библиотеки Варшавы. В их читательских карточках значились имена Сильвена Хильдегард и Марко Оравец.

На столе перед ними лежали восемь книг с пожелтевшими страницами, которые они заказали из закрытого библиотечного фонда XIX века: редкие издания классических произведений поэзии, драматургии и художественной литературы двух великих русских писателей – Александра Пушкина и Николая Гоголя. Посетители внимательно изучали книги, фотографировали на свои телефоны и проводили измерения с помощью линеек. Когда парочка не вернулась с перекура, выяснилось, что вместе с ними исчезли пять из восьми книг, пишет The Guardian.