В суд Екатеринбурга доставили 41 коробку материалов по делу "Облкоммунэнерго"

В деле о национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва насчитывается как минимум 41 коробка материалов. Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня их доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга к очередному утреннему заседанию.

Процесс проходит на четвертом этаже. Для доставки всех материалов наняли грузчиков. Как удалось выяснить, минимум две коробки содержат в себе документы по теплоснабжению Кургана. Еще несколько коробок принесли сами участники процесса.

Самих участников запустили в зал на 20 минут позднее. Спустя 40 минут материалы дела все еще заносили в суд.

Заседание, как и в прошлые разы, закрыли от СМИ. Напомним, что прошлое заседание было решено перенести в связи с привлечением нового участника в список третьей стороны.

15 сентября стало известно об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Бикова и Боброва. Речь идет, в том числе, о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона АО "Облкоммунэнерго", которое перешло под контроль "Корпорации СТС", связанной с Биковым и Бобровым.

Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-2005 годах, и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области) и Олега Чемезова (экс-вице-губернатор региона).