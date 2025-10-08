В России предложили обязать иностранцев оформлять полис ДМС на время нахождения в стране

Всероссийский союз страховщиков предлагает обязать иностранцев и лиц без гражданства на время пребывания в РФ иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Он должен покрывать первичную медико-санитарную и специализированную медпомощь, считают в отраслевом союзе. Страховщики предлагают закрепить это положение в законодательстве, передают "Ведомости".

Изменения могут быть внесены в законодательство о правовом положении иностранцев в России, о миграционном учете, КоАП и Трудовой кодекс.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем, что неработающие граждане РФ не платят страховые взносы в ФОМС, но при этом медпомощь получают. Она предложила каким-то образом обязать их платить взносы, при этом не нарушив Конституцию, в которой прописано право на бесплатную медицинскую помощь.