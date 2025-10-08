"Закопать семьи в долгах". Величину микрозаймов увеличат до 15 млн рублей

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении условий выдачи микрозаймов, но увеличила их максимальный размер для компаний и индивидуальных предпринимателей с 5 до 15 миллионов рублей. Это абсурдное решение, считает депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Целью законопроекта заявляется разрыв порочной "цепи займов". Как говорит первый зампред Комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, по данным ЦБ, более 70% займов, переплата по которым составляет более 100% годовых, переоформляются в новые кредиты, в большинстве случаев - с наращиванием долга заемщика. Это значит, что сумма каждого последующего займа превышает величину предыдущего. И вместо решения своих финансовых проблем люди их только усугубляют. Формально займы не просрочены, если переоформляются в новые, но фактически это наращивание долгов россиян.

Останина возмущена трехкратным повышением предельной величины микрозаймов.

"Авторы уверяют, что это снизит долговую нагрузку на граждан. Абсурд! Где логика, если ранее увеличение всего до 7 миллионов рублей профильный комитет признал неактуальным? Кто посчитал, сколько будет платить семья, взявшая такие деньги под грабительские проценты? Мы исключали МФО из программ с материнским капиталом из-за мошенничества, а теперь им дают "убойную силу" в 15 миллионов, чтобы закопать семьи в долгах. Если МФО так нужны - пусть работают с бизнесом, а не с семьями!" - написала депутат.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева считает, что нужно сжимать сферу деятельности МФО и сокращать размеры кредита, а не расширять все это. А депутат Михаил Делягин характеризует деятельность МФО как "узаконенный грабеж", граждан же толкают к "финансовой наркомании".

Услугами МФО пользуются около 14 млн человек, у многих долги накапливаются.