В аэропорту Екатеринбурга на 12,5 часов задерживается рейс в Анталью

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на несколько часов задержан вылет рейса в турецкую Анталью.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе ZF-1041 авиакомпании Azur Air. По расписанию самолет должен был отправиться в Турцию сегодня в 3 часа 35 минут. Однако теперь планируемое время вылета назначено на 16 часов. Таким образом, задержка рейса составит 12,5 часов.

Как уточнили в прокуратуре, вылет задержан по техническим причинам. В настоящее время пассажиры размещаются в гостинице, организуется обеспечение их питанием.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга пассажирам пришлось больше 17 часов ждать рейс до Египта.