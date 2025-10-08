Участвующий в СВО на стороне России британец объяснил причину отказа от гражданства

Доброволец из Великобритании Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции на стороне России, сжёг свой английский паспорт. Потом он объяснил свой поступок.

"Я не могу вернуться туда, потому что меня посадят в тюрьму. Там приняли новый закон, по которому можно лишить гражданства любого, кто, по их мнению, представляет угрозу национальной безопасности, и я подпадаю под этот список", - сказал РИА Новости Миннис.

Ранее он понял, что никогда не вернется в Великобританию, и решил сжечь паспорт, потому что не хочет быть частью "этой сатанинской страны".