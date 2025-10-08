В России хотят запретить скрытую рекламу казино

Информирование в Сети об организаторах азартных игр, онлайн-казино и лотереях могут полностью запретить.

Соответствующий проект закона группа депутатов Госдумы планируют внести на рассмотрение 8 октября. В настоящее время разрешено только информирование в специально отведенных игорных зонах и при соблюдении обязательных требований: предупреждений о риске, запрета адресации несовершеннолетним, указания организатора и наличия лицензии».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что на практике сложилась юридическая коллизия: фактически разрешенными остались информация об онлайн-казино в соцсетях и демонстрационные публичные действия, которые призваны привлечь аудиторию к нелегальным организаторам азартных игр. Стала массовой практика, когда к вовлечению в незаконные азартные игры привлекаются успешные певцы и блогеры.

Они размещают реферальные ссылки в закрепленном комментарии под видео или демонстрируют успешную игру в нелегальные онлайн-казино на стримах, показывая якобы многомиллионные выигрыши.

Депутаты отметили, что помимо этого, документ вводит административную ответственность именно за распространение информации о нелегальных азартных играх, которую невозможно квалифицировать как рекламу. Это касается публикаций, комментариев, видео и других форм скрытого продвижения, сообщают "Известия".

Напомним, российские стримеры и блогеры – основной канал продвижения нелегальных казино. Они зарабатывают на этом до 30 млрд руб. в год. Теневой рынок незаконных сетевых азартных игр имеет годовую выручку до 400 млрд руб. и оборот от 1,2 до 4 трлн руб.