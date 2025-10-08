Принят законопроект об ужесточении правил выдачи займов

Госдума в первом чтении приняла проект закона об ужесточении условий выдачи мирокзаймов.

Он включает запрет для микрофинансовых организаций выдавать россиянам более одного займа по ставке свыше 100% годовых и ограничивает максимальную переплату по потребительскому кредиту. Документ предусматривает ограничение МФО на согласование индивидуальных условий по новому займу с полной стоимостью более 100% годовых, если у заемщика есть непогашенный займ с аналогичными параметрами в любой кредитной организации.

Также он предусматривает переходный период (с 1 июля 2026 года до 1 января 2027 года), во время которого клиент не сможет иметь более двух одновременно действующих займов с полной стоимостью до 200% годовых. Инициатива призвана пресечь практику заключения договора МФО с клиентом, в котором в сумму основного долго включаются штрафные санкции.

Законопроект вводит трехдневную паузу между погашением одного микрозайма и выдачей нового. Центробанк сможет корректировать эти показатели в зависимости от рыночной конъюнктуры, сообщают "Известия".

Напомним, в России качество кредитного портфеля микрофинансовых организаций по итогам II квартала текущего года ухудшилось.