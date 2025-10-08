Корпорации развития Астраханской области за 20 лет заключила 1683 договоров, позволивших привлечь в экономику региона более 28 млрд рублей

Корпорация развития Астраханской области была создана региональным правительством 7 октября 2005 года как Астраханский залоговый фонд (АЗФ). Два года назад в связи с присвоением новых полномочий по привлечению инвестиций АЗФ переименовали в Корпорацию развития Астраханской области. На протяжении 20 лет организация помогает развивать бизнес начинающим и действующим предпринимателям в разных сферах. В этом году господдержка предоставляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

По итогам прошлого года Корпорация развития заключила 252 договора поручительства на 1,2 млрд рублей. В 2025 году компания досрочно перевыполнила годовой план по нацпроекту на 524%, поддержав выдачу кредитов более чем на 9 млрд рублей при плане 1,73 млрд рублей.

С начала деятельности организации заключены 1683 договора, что позволило астраханцам привлечь более 28 млрд рублей и направить их на расширение производства, закупку оборудования и другие необходимые любому предприятию нужды.

Примеры успешного сотрудничества Корпорации и бизнеса – это сеть заведений общественного питания, завод рыбных кормов, предприятие по производству и переработке рыбной продукции, сеть фитнес-залов, комбинат по переработке и производству мясных полуфабрикатов, среди них – «Мяско», «БИФФ», «Астраханский рисовод», «Астколос» и другие.

Особой компетенцией Корпорации является выдача независимых гарантий для обеспечения обязательств в госзакупках. Всего 12 гарантийных фондов в России имеют право выдавать независимые гарантии.

Сегодня на сопровождении Корпорации находится более 30 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 40 млрд рублей. Специалисты сопровождают инвестора на всех этапах — от формирования бизнес-идеи до ее реализации, продолжая сотрудничество и после запуска проекта.

Сохранение и приумножение накопленного опыта, а также эффективное использование предоставленных инструментов поддержки позволят компании и в дальнейшем вносить существенный вклад в социально-экономическое развитие Астраханской области.