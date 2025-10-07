Уральский турбинный завод работает в штатном режиме

"Возгорание в мебельном цеху на "Эльмаше". Уральский турбинный завод работает в штатном режиме, возгорания нет", - сообщили в компании.

Ранее в пресс-центре МЧС России по Свердловской области сообщили о возгорании кровли складского здания в Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад. Площадь пожара уточняется, возгорание тушат 12 единиц техники и 30 спасателей. Информации о пострадавших не поступало.