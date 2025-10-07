Трамп заявил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным, но "очень разочарован"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным, но "очень разочарован", так как думал, что конфликт на Украине будет легче разрешить.

"Я думал, это будет одно из самых простых. Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот (конфликт на Украине) будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет", - приводят слова Трампа РИА Новости.

Как заявил Трамп, "что-то происходит в контексте России и Украины".