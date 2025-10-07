Власти Польши выступили против выдачи Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"

Экстрадиция в Германию украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" не входит в сферу государственных интересов Польши. Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск.

"Обвинение либо выдача этого гражданина другому государству не находится в сфере интересов Польши <…>", - сказал Туск на пресс-конференции в Варшаве по итогам переговоров с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Трансляция велась в соцсетях канцелярии главы польского правительства. "Решение будет принимать суд, но наша позиция по этому делу ясна", - приводит его слова ТАСС.

46-летнего Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время Окружной суд в Варшаве рассматривает дело об экстрадиции украинца в Германию.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".