Участников программы «Победоносец» ознакомили с организацией работы по обращениям астраханцев в органы власти

Очередной этап астраханской региональной программы развития кадрового управленческого резерва «Победоносец» был посвящен знакомству с системой работы с обращениями граждан. Начальник управления Дина Землянцева провела для участников проекта ознакомительную встречу.

Она подробно рассказала о том, как в управлении организована централизованная регистрация писем, которые поступают на имя губернатора Игоря Бабушкина, в областное правительство и администрацию главы региона. Участники программы узнали о практике проведения личных приёмов граждан как на уровне руководства области, так и в каждом министерстве и ведомстве.

В рамках диалога озвучили и актуальные цифры. Ежегодно в адрес губернатора и правительства области поступает около 20 тысяч обращений, в которых жители поднимают около 40 тысяч вопросов. Только за текущий период 2025 года уже зарегистрировано более 17 тысяч обращений.

Отдельное внимание уделили планам на обучение участников программы. Руководитель управления отметила, что для тех, кто изъявит желание пройти практику в ведомстве, будет организовано погружение в рабочие процессы.

Своими впечатлениями поделился один из участников программы «Победоносец» Алексей Сикорский, участник СВО и преподаватель кадетского корпуса.

«Я понял какой путь проходит обращение от написания до исполнения. Сегодня нам всё подробно объяснили: какие силы и средства задействованы, куда могут обратиться граждане, путь обращения. Думаю, это очень поможет в дальнейшей деятельности», — сказал Алексей Сикорский.

Он добавил, что закреплён за министерством физической культуры и спорта региона и в настоящее время активно знакомится с его структурой и взаимодействием с другими ведомствами. Ознакомительные встречи для участников программы «Победоносец» стартовали 1 октября и будут продолжены в других органах исполнительной власти Астраханской области.