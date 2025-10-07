Россия стала нетто-импортером продовольствия

По итогам января-июля 2025 года Россия впервые за 10 лет стала нетто-импортером продовольствия. Об этом сообщил на Российском агротехническом форуме Николай Лычев, эксперт в сфере АПК, управляющий партнер Agrotrend.ru.

Он отметил, что агроэкспорт снижается, импорт растет, и сейчас мы имеем 4 млрд долларов превышение в пользу импорта (24,3 млрд импорта и 20,5 млрд экспорта). Он считает, что по итогам этого года план по агроэкспорту выполнен не будет, хотя прогнозируется 37-38 млрд долларов.

Эксперт привел данные о том, что в России сокращаются посевные площади. В 2025 по сравнению с 2022 годом произошло снижение на 3 млн га. 2/3 пришлось на зерновые, из них 3/4 на пшеницу.

"Низкие цены на агрокультуры в мире и России, формула госрегулирования в России не способствует развитию внутреннего производства. При этом Минсельхоз перешел от подсчета агроэкспорта в долларах к агроэкспорту в тоннах. Но цена тонны снижается при росте себестоимости", – отметил он.