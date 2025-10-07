Во всех поездах ФПК теперь будут "детские" купе

В купейных вагонах всех поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) теперь есть специальные купе, купить билеты в которые могут только пассажиры с детьми до 18 лет. В зависимости от состава поезда в нем будет одно или два таких купе.

"Детские" купе будут помечены специальной пиктограммой при выборе места на сайте РЖД и в приложении компании.

В ФПК напомнили, что дети до 5 лет едут бесплатно, если не занимают отдельное место. На детей 5-9 лет (граждан РФ) можно купить билеты по тарифу 35% от стоимости взрослого. Для детей 10-18 лет (граждан РФ) предусмотрена скидка 50%.