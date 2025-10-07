07 Октября 2025
в россии
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прячьтесь в кустарнике: свердловчанам рассказали, что делать при появлении БПЛА

Жителям Свердловской области рассказали, что делать при появлении в небе беспилотного летательного аппарата или дрона. Инструкцию сегодня распространил Telegram-канал "Антитеррор Урал", близкий к региональному управлению ФСБ.
Так, при объявлении режима "Беспилотная опасность" свердловчанам нужно покинуть опасную зону, автомобиль или автобус, а затем сообщить об увиденном по номеру "112". Оператору нужно сказать свои имя, фамилию и отчество; где именно обнаружен БПЛА – с привязкой к адресу или объекту на местности; как ведет себя беспилотник – завис или летит, а также как он выглядит, его силуэт или мигающий огонек на небольшой высоте от 30 до 100 метров; имеются ли характерные звуки: жужжание, звук газонокосилки или мопеда.

Если же беспилотник находится рядом, нужно спрятаться в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале или убежище. При отсутствии рядом таких зданий уральцам предлагают прятаться за деревьями или в кустарнике.

При этом жителям региона советуют критически относиться к публикациям о появлении дронов в Свердловской области.

"Возможны попытки распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику", - добавляет "Антитеррор Урал".

Стоит отметить, что официально режим "Беспилотная опасность" на Среднем Урале пока не объявлялся. Свердловчанам уже приходили подобные сообщения, однако тогда все списали на ошибку операторов сотовой связи.

Между тем, режим опасности беспилотников накануне вводили в соседнем Пермском крае. А еще в одном уральском регионе – Тюменской области – на местном предприятии были обезврежены три беспилотника.

Теги: БПЛА, инструкция, дрон, беспилотная опасность, режим


