07 Октября 2025
Образование В России Хабаровский край
Фото: Накануне.RU

В Хабаровске суд обязал школу заплатить 270 тыс. рублей за многолетнюю травлю ребенка

Хабаровский районный суд принял решение, что школа с. Тополево должна заплатить маме восьмиклассницы 270 тыс. рублей компенсации морального вреда, причиненного ее дочери и ей самой из-за многолетней травли в школе.
В 2021–2024 гг. девочка систематически подвергалась издевательствам: ее оскорбляли, обсыпали мукой, наливали в портфель воду, прятали одежду и обувь и др. Мать неоднократно обращалась к директору и в управление образования. Но там реагировали формально. А в суде доказывали, что медицинских документов о нанесенном вреде нет, а мать будто бы делает из мухи слона. Однако суд стал на сторону матери, хотя и "отмазал" управление образования и министерство образования края, к которым тоже были предъявлены иски.

Было решено, что ответственность несет школа как самостоятельное юридическое лицо, она обязана организовать надзор и безопасность и нести последствия бездействия. За вред, причиненный ученице, школа должна выплатить 200 тыс. рублей, а за вред, причиненный матери, - 70 тыс.

Травля в школе стала острой проблемой. В Госдуме давно разрабатывается специальный законопроект о профилактике травли. Летом его соавтор глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что он должен быть принят до конца 2025 года в соответствии с нацпроектом "Молодежь и дети". Всего будет четыре законопроекта. Пока они не внесены.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что причины травли детей коренятся в нездоровых взаимоотношениях между школьниками, но они являются проекцией отношений между взрослыми.

Теги: травля, школа


