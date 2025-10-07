В Белгородской области внедрят "цифровой профиль здоровья" школьников

В Белгородской области внедрят цифровой профиль здоровья школьников. Регион запускает пилотный проект "Цифровой профиль здоровья". Медицинские данные детей, полученные в ходе ежегодной диспансеризации, будут интегрированы в образовательную платформу "Виртуальная школа", соообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Предлогом для сбора медицинских данных детей в единую цифровую систему является состояние здоровья детей. После школы у многих уже хронические заболевания. А цифровая система позволит автоматически корректировать учебные нагрузки и давать индивидуальные рекомендации по физической активности, питанию и выбору спортивных секций для каждого ребенка, сказал отметил министр образования области Андрей Милехин.

В 2024 году в Белгородской области насчитывалось 6,5 тыс. детей-инвалидов. За 10 лет это число увеличилось почти в полтора раза.

Как отметил глава регионального Минздрава Андрей Иконников, передача данных в школы не противоречит законодательству и регулируется уже имеющимся соглашением между министерствами. Проблема возможной утечки медицинских данных детей не поднималась.

Учитель Михаил Богданов считает, что проблемы со здоровьем детей не могут быть основанием для передачи их медицинских данных. Это первая категория защищенности по классификации персональных данных.

"Губернатор готов взять личную ответственность за утечку таких чувствительных данных из школьных электронных систем? Мне просто интересно, он понимает степень ответственности? Особенно в регионе, граничащем с зоной проведения СВО", - написал Богданов.