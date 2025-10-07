Главврач Уральского института кардиологии Ян Габинский покидает пост

Ян Габинский покидает пост главного врача Уральского института кардиологии. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Там уточнили, что последним рабочим днем Габинского будет 9 октября 2025 года.

"В соответствии со статьей 350 Трудового кодекса РФ с 2017 года определен предельный возраст для главных врачей. Он составляет 65 лет, но может быть продлен на срок до пяти лет по решению учредителя на основании решения общего собрания коллектива. У Яна Львовича предельный срок нахождения в должности истек", - отметили в департаменте.

Ян Габинский является главным кардиологом УрФО с 2002 года, имеет звание "Заслуженный врач России". В 2020 году контракт с директором Уральского института кардиологии был продлен.