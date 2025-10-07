В Минтербезе Прикамья прокомментировали запрет на публикацию данных о беспилотниках и средствах ПВО

Аналогичная мера уже действует в некоторых субъектах России.

В ведомстве подчеркнули, что запрет вводится из соображений обеспечения безопасности региона и защиты государственных интересов.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали законопроект, запрещающий публикацию и распространение информации о применении беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны на территории региона, передает корреспондент Накануне.RU .



