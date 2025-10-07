07 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Минпромторге признали наступивший кризис в сельхозмашиностроении 

Кризис в сельхозмашиностроении и катастрофическое падение рынка констатировали в Минпромторге.

Об этом заявил на Российском агротехническом форуме начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Валентин Цупрун.

"Второй год идет катастрофическое падение рынка, в первую очередь влияет макроэкономика, высокая ключевая ставка, невозможность привлекать деньги для инвестирования. Сложилась ситуация идеального шторма, отгрузки падают", – сказал он.

За девять месяцев 2025 года отгрузки отечественных заводов упали на 40%, отметил генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов. Он также констатировал эффект домино в отрасли.

"Без технической модернизации развиваться сельскому хозяйству крайне тяжело. Мы видим, какая ключевая ставка, какая стоимость денег. Мы видим что рентабельность в сельском хозяйства оставляет желать лучшего. Влияние на отрасли оказывают и другие факторы – рост себестоимости по ряду направлений. И мы видим что сформировался отложенный рост на технику. На 28% сократилось потребление техники, на 40% сократились отгрузки. Начался эффект домино", — отметил Павел Косов.

Ростсельмаш с августа работает в режиме трехдневной рабочей недели. Другие заводы тоже переходят в режим сокращенной рабочей недели. В это время ЦБ называет происходящее в экономике "плановым охлаждением" и "мягкой посадкой".

Теги: сельхозмашиностроение, цупрун, российский агротехнический форум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

