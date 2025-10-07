Беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС

В ночь на 7 октября беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС. Он был подавлен средствами РЭБ, но в результате столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 сдетонировал.

"Разрушений и пострадавших нет, тем не менее, на градирне от последствий детонации остался темный след. Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На месте работают правоохранительные органы", - сообщили в Росэнергоатоме.

Инцидент не повлиял на работу станции, на которой сейчас в работе находятся энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября. Общая мощность составляет 2 556 МВт.