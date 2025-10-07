Свердловчанка, обвиняемая в убийстве дочери-младенца, признана вменяемой

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу 20-летней жительницы Камышловского района. Девушка, которую обвиняют в убийстве своей дочери-младенца, признана вменяемой.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, днем 25 июня обвиняемая у себя дома из-за беспокойного поведения, плача и крика дочери, родившейся в мае 2025 года, решила убить ребенка. Как показало расследование, она перекрыла дыхательные пути девочки, закрыв ей рот и нос, и та скончалась от механической асфиксии.

После убийства молодая мать скрылась с места жительства, однако в тот же день была задержана. Суд поместил ее в СИЗО.

Как отметили в СК, по делу был проведен целый ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, биологическая и психолого-психиатрическая. Последняя показала, что девушка вменяема, могла и может осознавать характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому в принудительных мерах медицинского характера свердловчанка не нуждается.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, мать погибшего ребенка после ЧП покинула пределы муниципалитета, однако полицейские из подразделения ДПС ОВД Пышминского района задержали ее на автовокзале другого населенного пункта.

"Она была доставлена в дежурную часть полиции и впоследствии передана нашим коллегам из СК России для официального допроса. Прежде чем ретироваться с места ЧП, женщина направила супругу SMS-сообщение, в котором попрощалась с мужем. Мужчина находился в состоянии шока от случившегося и недоумевал, как такое могло произойти", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в Следственном комитете, в ближайшее время уголовное дело будет направлено на рассмотрение в суд.