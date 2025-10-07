Свердловчанка, обвиняемая в убийстве дочери-младенца, признана вменяемой

07 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Происшествия Свердловская область
Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Свердловчанка, обвиняемая в убийстве дочери-младенца, признана вменяемой

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу 20-летней жительницы Камышловского района. Девушка, которую обвиняют в убийстве своей дочери-младенца, признана вменяемой.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, днем 25 июня обвиняемая у себя дома из-за беспокойного поведения, плача и крика дочери, родившейся в мае 2025 года, решила убить ребенка. Как показало расследование, она перекрыла дыхательные пути девочки, закрыв ей рот и нос, и та скончалась от механической асфиксии.

После убийства молодая мать скрылась с места жительства, однако в тот же день была задержана. Суд поместил ее в СИЗО.

Как отметили в СК, по делу был проведен целый ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, биологическая и психолого-психиатрическая. Последняя показала, что девушка вменяема, могла и может осознавать характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому в принудительных мерах медицинского характера свердловчанка не нуждается.

20-летняя жительница Камышлова, обвиняемая в убийстве своей дочери(2025)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, мать погибшего ребенка после ЧП покинула пределы муниципалитета, однако полицейские из подразделения ДПС ОВД Пышминского района задержали ее на автовокзале другого населенного пункта.

"Она была доставлена в дежурную часть полиции и впоследствии передана нашим коллегам из СК России для официального допроса. Прежде чем ретироваться с места ЧП, женщина направила супругу SMS-сообщение, в котором попрощалась с мужем. Мужчина находился в состоянии шока от случившегося и недоумевал, как такое могло произойти", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в Следственном комитете, в ближайшее время уголовное дело будет направлено на рассмотрение в суд.

Теги: девочка, убийство, полиция, СК, дело, Камышлов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.06.2025 14:57 Мск 20-летнюю мать из Камышлова, обвиняемую в убийстве дочери, отправили в СИЗО
Ранее 27.06.2025 11:04 Мск Жительнице Свердловской области предъявили обвинение в убийстве дочери-младенца
Ранее 26.06.2025 08:03 Мск В Камышловском районе мать обвиняют в убийстве двухмесячной дочери

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети