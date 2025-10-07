Италия предложит ООН объявить всемирное перемирие на время Олимпиады-2026

Италия будет добиваться всемирного перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине, заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни. "Мы должны быть борцами за мир", - заявил политик.

"Мы поддерживаем план США (для Газы), и, как сказал Папа Лев XVI, мы никогда не должны терять надежды на мир", - сказал Таяни.

"В связи с Олимпийскими играми в Милане и Кортине мы представляем в Организацию объединённых наций предложение об "олимпийском перемирии" для всех военных конфликтов, включая Украину и Ближний Восток", - цитирует министра итальянское агентство ANSA.

Ранее МОК заявил, что российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде в Италии.