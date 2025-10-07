В свердловских спецлужбах рассказали, кто и зачем создает фейки о нехватке топлива

В спецслужбах Свердловской области заявили, что сообщения о нехватке топлива в регионе распространяют для нагнетания паники.

Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ, вбросы о нехватке топлива фиксируют еще с начала августа. По данным канала, фейки распространяют "со стороны украинского режима".

"Цель подобных вбросов очевидна – посеять страх и панику, заставить автомобилистов выстраиваться в очереди на заправках и спровоцировать рост цен", - отмечает "Антитеррор Урал".

Канал пишет, что для придания правдоподобия используются фото с реальных автозаправочных станций, а "масштабы проблемы сознательно преувеличиваются". Также публикуются поддельные чеки с завышенными ценами.

"В действительности все крупные поставщики располагают достаточными запасами горюче-смазочных материалов", - добавляет канал.

Ранее власти Свердловской области заявили, что в регионе не наблюдается дефицита топлива.