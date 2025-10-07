В Рособрнадзоре отметили "успешный опыт" снижения бюрократии в школе

Рособрнадзор провел ежемесячное совещание, на котором рассматривались поступившие от учителей жалобы на нарушение прав и принятые меры. Также был рассмотрен "успешный опыт" по ликвидации избыточных запросов и мониторингов.

Глава ведомства Анзор Музаев заверил, что по каждой жалобе любого педагога ситуация разбирается подробно и доводится до логического конца. Если в какой-то школе происходит нарушение прав педагогов, то меры принимаются самые жесткие.

Что он имеет в виду, неясно. Учителя жалуются на сумасшедшую бюрократию, которая не дает им нормально работать. Особенно это касается классных руководителей. Учительница из Ижевска Анна Инютина, недавно отказавшаяся от классного руководства, пишет, что на них вообще сваливают все подряд, так что им просто некогда заниматься обучением детей - они готовят десятки разных отчетов, списков, таблиц и т.п.

"Функция классного руководителя по сути окончательно стала отдельной должностью, а по трудовому законодательству осталась "дополнительной работой в рамках установленного рабочего дня" с безразмерным функционалом, сомнительной оплатой и неясными установками", - отмечает Инютина.

При этом она уверена, что безразмерная нагрузка, свалившаяся на учителей, стала возможной только с их молчаливого согласия. Профсоюз "Учитель" призывает не приступать к выполнению обязанностей классного руководителя до заключения письменного соглашения, четко определяющего круг обязанностей, срок выполнения этих обязанностей и размер соответствующей доплаты. Если же руководство хочет повесить новую обязанность, то он должен предложить на подпись новую редакцию соглашения.

В 2024 году Конституционный Суд РФ подтвердил, что выполнение педагогом обязанностей классного руководителя является по своей правовой сути формой совмещения профессий (должностей), и работодатель вправе "уволить" с должности классного руководителя. Но точно так же и классный руководитель может отказаться от классного руководства, предупредив работодателя в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

Как пишут на странице Рособрнадзора, учителям нужны результаты работы ведомства, а не проведенные мероприятия.

"Сколько чиновников над обычным учителем, и каждому чиновнику надо отчитаться о своей работе. Он отправляет конурсы, анкеты, проверочные работы в школы, и кто отвечает? Учителя и администрация. И причем срочно", - пишет Ольга А.

В июне 2025 года опрос Народного фронта показал, что более 40% отмечают еще большее увеличение бюрократии в школе. Теперь их принуждают к электронно-цифровой бюрократии, но это ничуть не облегчает ситуацию, рассказал эксперт НФ Дмитрий Цвич. Упования на то, что цифровизация облегчит участь педагогов, не сбылись.