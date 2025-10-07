Главный тренер ФК "Урал" извинился перед болельщиками за разгром от КАМАЗа

Главный тренер ФК "Урал" Мирослав Ромащенко попросил прощения у болельщиков за разгром его команды в матче против челнинского КАМАЗа.

Встреча Первой лиги прошла накануне в Набережных Челнах. Игра завершилась уверенной победой КАМАЗа со счетом 5:1. "Урал", еще совсем недавно возглавлявший турнирную таблицу, сейчас находится на третьем месте.

Как заявил Ромащенко, подводя итоги разгромного поражения, "игра сложилась так, как сложилась".

"Все что могу сказать – принести извинения нашим многочисленным болельщикам. Сейчас комментировать что-то нет смысла, нужно полностью пересмотреть не только эту игру, но и другие составляющие. И после этого делать выводы в плане тренировочного процесса, подготовки, ментальности", - цитирует тренера официальный сайт "Урала".

Стоит отметить, что поражение в Набережных Челнах стало для команды из Екатеринбурга уже вторым подряд в чемпионате. Ранее уральцы на своем поле уступили "СКА-Хабаровску".