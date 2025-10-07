В тюменских школах работает полиция из-за анонимных угроз

В тюменских школах сегодня прошли эвакуации из-за анонимных угроз. Департамент образования и науки Тюменской области сообщает, что все они были ложными.

"В настоящее время во взаимодействии с органами власти и руководством школ в образовательных учреждениях города Тюмени работают правоохранительные органы по причине поступления ложных анонимных угроз в адрес некоторых общеобразовательных учреждений. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.

В каких именно школах работают правоохранители не сообщается. Однако точно известно, что сегодня была эвакуирована школа №9. Туда поступила угроза о минировании.