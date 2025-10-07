Первый завод по производству сжиженного газа построят в Кировской области

На площадке Петербургского международного газового форума Агентство инвестиционного развития Кировской области и компания «Кислород Сервис Фарм» подписали соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по строительству завода для производства сжиженного природного газа в Кирове.

Стоит пояснить, что компания «Кислород Сервис Фарм» работает уже в 10 регионах России, где размещены заводы по производству технических и медицинских газов. Также компания обладает собственным автопарком для доставки всех видов газов по России и странам СНГ.

В Кирове компания занимается производством и поставкой технических и медицинских газов, продажей газового и сварочного оборудования. И теперь производство будет расширено - в регионе откроют первый малотоннажный комплекс по сжижению природного газа для использования в качестве моторного топлива производительностью 1000 кг/час.

Объем инвестиций в этот проект оценивается в размере 400 млн рублей.

Также, в соответствие с соглашением, компания предполагает запустить в Кировской области сеть КриоАЗС (криогенных автозаправочных станций, предназначенных для заправки автомобилей, работающих на сжиженном природном газе).

"Соглашение направлено на сопровождение инвестиционного проекта строительства малотоннажного комплекса по сжижению природного газа по принципу «одного окна». Агентство инвестиционного развития Кировской области окажет компании консультационно-методическую помощь и содействие в реализации проекта", — прокомментировал первый заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев .

Для справки. Сжиженный природный газ в качестве моторного топлива имеет ряд преимуществ: его стоимость в 1,5–2 раза ниже дизельного топлива и бензина, использование СПГ снижает выбросы парниковых газов на 25% за счет сокращения выбросов оксидов углерода.