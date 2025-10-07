В Челябинск доставили еще две фигуры для композиции "Собор Архистратига Михаила"

В минувшую субботу, 4 октября, на территорию собора Рождества Христова в Челябинске доставили две последние фигуры архангелов для будущей грандиозной композиции "Собор Архистратига Михаила".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, их торжественно встретили духовенство, церковный хор и прихожане. Один из старейших клириков Челябинской области протоиерей Иоанн Герасимов лично поднялся в кузов фуры и освятил бронзовые изваяния перед разгрузкой. Он благословил не только ценный груз, но и всех, кто трудится над созданием православного памятника.

"Кафедральный собор Рождества Христова за очень короткий срок стал близким сердцам челябинцев и гостей города. Здесь совершаются Таинства Церкви, проводится множество экскурсий по храму и музею христианской истории. Уверен, что первый в России памятник, посвященный всему Собору Архистратига Михаила, привлечет еще больше людей, интересующихся духовной жизнью", - отметил клирик кафедрального собора Рождества Христова иеромонах Артемий (Ступников).

Прибытие фигур архангелов стало важным этапом в работе над возведением скульптурной композиции. Ее первые элементы – гигантский бронзовый шар весом 5,5 тонны и фигуры архангелов Селафиила и Варахиила (каждая по 3,5-4 тонны) – прибыли из Нижнего Новгорода еще 21 сентября.

3 октября прибыли скульптуры еще трех ангелов – Гавриила, Рафаила, Уриила. А днем позже были доставлены отлитые в бронзе скульптуры Иегудиила и Иеремиила.

На разгрузку приехал автор этой грандиозной работы, член Союзов художников России Алексей Щитов. Известный скульптор подчеркнул, что одной из важных задач было гармонично расположить грандиозный памятник на прихрамовой территории.

"При создании фигур было важно, чтобы монумент вписался в архитектурный ансамбль вместе с собором. Идея композиции – победа добра над злом. Семь архангелов, объединенных в кольцо, своими крыльями держат большую сферу. На ней будет установлена скульптура архистратига Михаила. Предводитель небесного воинства словно низойдет с небес, а сама конструкция создаст ощущение легкости и духовного полета. В наше непростое время вся скульптурная композиция подарит людям надежду и веру в то, что добро безусловно победит зло", - считает он.

В ближайшее время на строительной площадке Христорождественского собора начнется монтаж всех семи фигур небесных посланников на гранитный постамент. Параллельно специалисты приступят к кропотливой работе над покрытием сусальным золотом большого шара, символизирующего мироздание. Фигура самого архистратига Михаила уже полностью готова и ждет своего часа, чтобы быть доставленной в Челябинск и занять центральное место в композиции.

Тождественные открытие и освящение памятника запланированы на 21 ноября – день, когда христиане будут отмечать православный праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Памятник всему Собору Архистратига Михаила станет первым в России и одним из самых высоких православных монументов (почти 17 метров). Эта уникальная композиция, призванная быть символом духовности и победы добра над злом, станет подарком Русской медной компании жителям Челябинска и области.