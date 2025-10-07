Павел Дуров искупался в заповедном казахском озере

Основатель Telegram Павел Дуров все больше проникается любовью к Казахстану. Недавно от встречался с президентом республики и открывал в Астане IT-центр, а сегодня опубликовал в мессенджере видео своего купания в заповедном озере Кольсай – в горах недалеко от Иссык-Куля.

"Это было хорошее купание", - подписал видео Дуров.

При этом пользователи из Казахстана отмечают, что купание в Кольсайских озерах запрещено – как и рыбалка, поскольку они находятся на территории национального парка. По закону Дуров должен быть оштрафован, пишет издание "Подъем".