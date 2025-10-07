В Перми женщина избила битой знакомого за отказ извиниться

В Перми следователи предъявили обвинение 30-летней местной жительнице в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете по Пермскому краю.

По данным следствия, конфликт произошел между женщиной и другом ее сожителя. После того как мужчина оскорбил подозреваемую и отказался извиняться, она затаила обиду. Спустя несколько дней женщина обманом заманила потерпевшего в район Слудской церкви в Ленинском районе Перми, где нанесла ему множественные удары битой по голове и телу.

В результате нападения мужчина получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. После инцидента обвиняемая добровольно явилась в следственный отдел и написала явку с повинной.

Следователи изъяли орудие преступления и назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы по части 2 статьи 111 УК РФ.