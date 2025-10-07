Рост заболеваемости ОРВИ в Свердловской области значительно снизился за неделю

Роспотребнадзор заявил о значительном снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Свердловской области. Только за последнюю неделю этот показатель упал на 14%. На сегодняшний день зарегистрировано 31,9 тыс. случаев, 15,1 тыс. из которых - в Екатеринбурге.

В большинстве своем болеют именно дети, и только 46,9% - взрослые. Показатель остается на уровне средних многолетних значений.

Лабораторный мониторинг показал, что у заболевших доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, Сovid-19, аденовирусы, РС-вирусы и другие. Прививочная кампания в регионе идет полным ходом - вакцину поставили уже 953 тыс. человек, что составляет 23% от всего населения Среднего Урала. Роспотребнадзор предупреждает о необходимости в ближайшее время пройти вакцинацию от гриппа.

Кроме того, рекомендуется придерживаться мер неспецифической профилактики:

регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством,

избегайте прикосновений к своему лицу,

не забывайте о социальной дистанции в местах скопления людей,

соблюдайте меры предосторожности при уходе за больным членом семьи,

ведите здоровый образ жизни.

При появлении любых признаков болезни, необходимо оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.